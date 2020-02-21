Крупнейший аудиоархив России перешел в частные руки

Владелец крупнейшего в России аудиоархива — АО «Фирма Мелодия», которое с момента своего основания в 1964 году принадлежало государству, — приватизирован за 329,6 млн рублей. Как пишут «Ведомости», 100% акций у Росимущества приобрела компания «Формакс».

Всесоюзная фирма граммофонных пластинок «Мелодия» была основана в 1964 году и до начала 1990-х была единственной звукозаписывающей компанией в стране. «Мелодии» принадлежат два здания — на Карамышевской набережной, 44, и на Тверском бульваре, 24, стр. 1, и земля под ним. Общую стоимость этих эксперты оценивают в 300–350 млн руб. Также «Мелодия» владеет фонотекой почти из 240 тыс. аудиопроизведений, записанных на аналоговых лентах, виниловых пластинках, жестких дисках и других носителях. Это записи эстрадных исполнителей и классиков советского периода, аудиосказки и раритетные записи (например, голоса Ленина и Маяковского). Опрошенные «Ведомостями» топ-менеджеры звукозаписывающих студий и аудиобрендинговых компаний оценили стоимость каталога «Мелодии» в 30–60 млн руб.

Основным источником дохода «Мелодии» сейчас является лицензирование музыки для использования в фильмах и рекламе, а также продажа дисков и пластинок. «Формакс» — аудиомаркетинговая компания, посредник между владельцем прав на музыкальные произведения и компаниями, использующими в своей работе музыкальное фоновое сопровождение, — магазинами, кафе, парками.