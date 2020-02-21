После самоубийства экс-сотрудника ФСИН в суде обвинение предъявили приставу

В халатности обвинили пристава, который досматривал посетителей на входе Чертановского суда Москвы, где в тот день покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обвинение предъявлено Нефедову Э. С. Продолжается проверка в отношении других сотрудников Чертановского отдела судебных приставов, сказал собеседник агентства.

Виктор Свиридов покончил с собой после вынесения приговора по делу о вымогательстве 12 февраля. В качестве оружия он использовал пистолет.