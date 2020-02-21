Цветные ярлыки и факт-чекинг: Twitter тестирует новые способы борьбы с дезинформацией

Twitter тестирует различные способы борьбы с дезинформацией, публикуемой политиками и общественными деятелями. Точной даты, когда новые функции станут доступны, пока не установлено, сообщает NBC News.

Один из тестируемых способов — дезинформация или вводящая в заблуждение информация, публикуемая общественными деятелями, дополняется непосредственно под твитом специально отобранными факт-чекерами, участвующими в работе новой функции «community reports». Пользователи смогут заработать очки и получить специальный значок за то, что «вносят добросовестный вклад» и «предоставляют критический контекст, чтобы помочь людям понять информацию, которую они видят». Система баллов поможет не дать возможности троллям попасть в модераторы.

«Дезинформация является критической проблемой, и мы будем тестировать много разных способов ее решения», — отметил представитель Twitter.

Для борьбы с дезинформацией твиты во время тестирования также помечаются ярлыками: так ярко-красные и оранжевые значки будут сообщать, что это сообщение «вводит в заблуждение». При этом сам ярлык будет примерно того же размера что и пост.

Борьба с дезинформацией в соцсети становится актуальной по мере приближения выборов президента США 2020 года, так как Twitter играет центральную роль для некоторых кандидатов. В прошлом месяце соцсеть объявила о политике запрета твитов, которые «вводят в заблуждение СМИ и могут причинить вред».