На Украине возбудили уголовное дело о массовых беспорядках после конфликта из-за размещения прибывших из Китая

Во время протестов и столкновений с полицией в Новых Санжарах на Украине, куда привезли для размещения на карантин эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев, были задержаны 24 человека. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на председателя Национальной полиции Игоря Клименко.

17 человек были задержаны утром, а вечером к ним добавилось еще семеро. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский. Открыто два уголовных производства по статьям о массовых беспорядках и угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

«Группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка. Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей», — рассказали в полиции.