Close

В ОБСЕ обвинили Россию в отсутствии качественного расследования убийства Немцова

21.02.2020

Вице-председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Маргарет Седерфелт представила доклад по расследованию убийства Бориса Немцова. В нем анализируются ход официального следствия в России и констатируется факт сокрытия российскими властями мотивов, организаторов и заказчиков преступления, передает «Новая газета».

«Главная проблема с преодолением безнаказанности [организаторов и заказчиков убийства] заключается не в профессионализме российских правоохранительных органов, а в политической воле. <...> Исследователи и эксперты… указывают на потенциальное участие [в организации убийства Бориса Немцова] руководства Чечни и спецслужб и даже предполагают, что заказчиком может быть президент России, — говорится в докладе ОБСЕ. — Ответы на эти вопросы не могут быть даны без возобновления уголовного расследования».

Российский МИД отказал ОБСЕ в доступе к материалам дела под предлогом того, что в них «содержатся сведения, содержащие государственную тайну».

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.