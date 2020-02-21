В ОБСЕ обвинили Россию в отсутствии качественного расследования убийства Немцова

Вице-председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Маргарет Седерфелт представила доклад по расследованию убийства Бориса Немцова. В нем анализируются ход официального следствия в России и констатируется факт сокрытия российскими властями мотивов, организаторов и заказчиков преступления, передает «Новая газета».

«Главная проблема с преодолением безнаказанности [организаторов и заказчиков убийства] заключается не в профессионализме российских правоохранительных органов, а в политической воле. <...> Исследователи и эксперты… указывают на потенциальное участие [в организации убийства Бориса Немцова] руководства Чечни и спецслужб и даже предполагают, что заказчиком может быть президент России, — говорится в докладе ОБСЕ. — Ответы на эти вопросы не могут быть даны без возобновления уголовного расследования».

Российский МИД отказал ОБСЕ в доступе к материалам дела под предлогом того, что в них «содержатся сведения, содержащие государственную тайну».