Канада осудила Россию за кибератаку на Грузию

Канада осудила «злонамеренную деятельность» России из-за кибератаки Грузии в октябре 2019 года, сообщает МИД государства. Ранее грузинская сторона заявила, что за повреждением 15 тысяч сайтов страны стоит ГРУ, к обвинениям присоединились США и Великобритания.

«По нашей оценке, эти действия были предприняты командой Sandworm, спонсором которой являются подразделения российского военного разведывательного управления ГРУ», — говорится в сообщении канадского МИД. Отмечается, что «эти действия направлены на то, чтобы сеять раздор в Грузии в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в конце этого года, и демонстрируют вопиющее игнорирование норм международного права, норм и соглашений».

Ведомство отмечает, что это лишь один случай из серии злонамеренных действий России, включающих использование вредоносной программы NotPetya, которая вызвала значительные проблемы на Украине в 2017 году и взлом международных спортивных и антидопинговых организаций в 2018 году.

Посольство России в Канаде назвало это сообщение «еще одним фрагментом русофобской лжи и фейков, распространяемых Оттавой совместно с Тбилиси и Вашингтоном» и отметило, что такая «крайне плачевная и предосудительная политика, еще более ухудшает и без того ослабленные российско-канадские отношения».