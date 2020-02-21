Разведка США сообщила конгрессменам о намерении России «помочь» переизбрать Трампа

С членами Палаты представителей США в закрытом режиме встретились сотрудники разведки и рассказали, что Россия вмешивается в кампанию 2020 года, чтобы попытаться переизбрать президента Дональда Трампа. Встреча вызвала возмущение американского лидера, который пожаловался, что демократы используют эту информацию против него, пишет The New York Times.

Во время брифинга в Комитете по разведке Палаты представителей союзники Трампа оспаривали выводы разведки, утверждая, что президент жестко обращался с Россией и укрепил европейскую безопасность. А демократ Адам Шифф заявил, что Трамп «вновь ставит под угрозу наши усилия по прекращению иностранного вмешательства».

По словам источников NYT, узнав о брифинге, президент пожаловался, что Шифф «вооружится» разведданными о поддержке Россией Трампа. Американский лидер был зол, что раньше ему про это не рассказали. Ранее уже появлялась информация о том, что российская кампания по вмешательству продолжается, на встрече видимо была представлена новая информация, в том числе то, что Россия намеревалась вмешаться в праймериз демократов 2020 года, а также во всеобщие выборы.

В среду, 19 февраля, президент объявил, что он заменяет Исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра Ричардом Гренеллом (послом США в Германии, сторонником Трампа). Некоторые чиновники считают, что брифинг в Палате представителей сыграл в этой замене определенную роль.