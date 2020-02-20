ЦИК предложил создать на предприятиях участки для голосования по изменению Конституции

На общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию могут быть созданы дополнительные участки для голосования на предприятиях, например в торговых центрах с большим числом сотрудников. Как пишет «КоммерсантЪ», записаться на голосование на таких участках будет можно только через технологию «Мобильный избиратель». Замглавы ЦИК Николай Булаев говорит, что технология исключает любую возможность двойного голосования. На выборах президента в 2018 году данной услугой воспользовались 5,7 млн человек.

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц напомнил, что такая практика активно применялась при бывшем руководителе ЦИК Владимире Чурове и вызывала недоверие с точки зрения прозрачности: «Проблема этих участков заключалась в том, что о создании участка узнавали в последний момент — чуть ли не в сам день голосования. Соответственно, туда невозможно было направить наблюдателей. Пройти на этот участок тоже было сложно и порой невозможно, потому что это могло быть режимное предприятие».

Идея создать участки на предприятиях — это попытка снизить прозрачность процедуры и сделать подконтрольным голосование избирателей, считает Мельконьянц.