Переводивших пожертвования ФБК людей вызывают на допросы

МВД вызывает на допросы тех жителей России, которые жертвовали деньги Фонду борьбы с коррупцией. Об этом со ссылкой на менеджера проектов ФБК Леонида Волкова сообщает «Медиазона».

Фонду известно о шести случаях в Омске, Новосибирске и Петербурге, когда людям звонили из региональных управлений экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД и просили «прийти пообщаться» из-за пожертвований ФБК.

«Очевидно, что это более массовый характер носит, потому что шесть случаев, про которые мы сейчас уже узнали, значит, на самом деле, уже 30 случаев или 50», — считает Волков.

Допросы могут быть связаны с «делом ФБК», по которому фонд подозревают в отмывании денег. Сначала следствие считало, что сотрудники ФБК положили на свои счета миллиард незаконных рублей, но позже снизило сумму до 75,6 млн руб.