МИД Грузии обвинил Москву в подрыве национальной безопасности с помощью кибератаки

Министерство иностранных дел Грузии обвинило российскую военную разведку в кибератаке, совершенной 28 октября 2019 года. Вторжению подверглись сайты, сервера и другие системы управления администрации президента, судебных органов, советов различных муниципалитетов, государственных, коммерческих и медийных организаций Грузии, заявляют в Тбилиси.

«Целью кибератаки было подорвать национальную безопасность Грузии, нанести ущерб грузинскому населению, подорвать функционирование государственных органов, а также различных организаций и подорвать общество», — говорят в ведомстве

Данные о причастности к кибератаке российской разведки были получены в результате расследования и благодаря информации от международных партнеров.

«Грузия осуждает кибератаку, которая противоречит принципам и нормам международного права и представляет собой еще одно нарушение суверенитета Грузии, направлена против европейской и евроатлантической интеграции страны и демократического развития», — отмечают в министерстве.

Грузия призывает международное сообщество обратить внимание на данный факт и отреагировать на него должным образом.