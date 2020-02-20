Серебренников экранизирует роман «Исчезновение Йозефа Менгеле»

Режиссер Кирилл Серебренников займется киноадаптацией французского бестселлера «Исчезновение Йозефа Менгеле». Автор книги Оливье Геза помогал российскому режиссеру при написании сценария, пишет Variety.

Роман рассказывает от первого лица историю доктора Йозефа Менгеле, ставившего опыты на узниках Освенцима, который сбежал в конце Второй мировой войны в Южную Америку. Книга стала лауреатом престижной премии «Рено» в 2017 году и была опубликована в более чем 30 странах мира. Роман вызвал споры о том, помогали ли некоторых из стран Южной Америки бывшим нацистским преступникам.

«Кирилл Серебренников — один из величайших современных российских кинематографистов, и мы очень гордимся тем, что работаем с ним над этим проектом», — говорит продюсер «Wasp Network» Чарльз Гиллиберт, который приобрел права на книгу. Серебренников, по его словам, был «увлечен романом и дал своеобразное и амбициозное толкование. Рассказывать историю Менгеле с его точки зрения — сложная задача, но Кириллу удалось найти правильный угол». В сценарии российского режиссера продюсер видит «метафизический побег человека, поглощенного чувством вины, и скрытую историю Европы, которая находит отражение в нашем времени».