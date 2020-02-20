В Кремле назвали «риторическим» вопрос о том, как прожить на минимальную зарплату

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал риторическим вопрос о том, как в стране можно прожить на деньги, предусмотренные минимальным размером оплаты труда. Вопрос возник после вчерашней беседы Владимира Путина с жительницей Петербурга, которая интересовалась у президента, как выжить на 10 800 руб.

Песков отметил, что этот вопрос Путину не провокация, отметив, что эта сумма ниже прожиточного минимума и ниже минимального размера оплаты труда. Тогда корреспондент «Коммерсант FM» уточнил: «Дмитрий Сергеевич, ну вот по России МРОТ составляет 12130 рублей. Предположим, что все поднимется до этого уровня. А как тогда жить на 12130 рублей в месяц?»

«Я не могу ответить на этот вопрос. Это вряд ли входит в мои функции. Я не буду на него отвечать. Это вопрос, скорее, риторический», — ответил Песков.