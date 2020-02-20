BBC: героям передачи «Типичная Украина» не говорят, что их снимает «Россия 24»

Создатели программы «Типичная Украина» на канале «Россия 24» обманывают героев сюжетов, прикрываясь съемками для украинского телевидения. Об этом сообщает BBC.

Аполитичную программу «Типичная Украина» ведет исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, который более года провел по обвинению в госизмене в СИЗО на Украине и был выслан в Россию во время обмена удерживаемыми лицами в сентябре прошлого года.

Значительная часть украинских героев передачи «были введены в заблуждение или просто обмануты съемочной группой», считают журналисты BBC. Так, директору киевского музея гетманства Галине Яровой они сказали, что делают запись для украинского канала UA:Суспільне. Увидев сюжет, который выпустила «Россия 24», Ярова сообщила, что ее слова поданы неверно: «Я очень уважаю Суспільне, часто смотрю этот канал. Я не очень хорошо себя чувствовала, но столько всего им рассказала! А из меня сделали идиота, предложений понавырывали из контекста».

Другим героям передачи — директору одесского музея черноморского казачества Сергею Шпаку и профессору-историку Одесского университета Тарасу Гончаруку съемочная группа сказала, что она от агентства УНИАН, сотрудничающего с телеканалом «1+1».

«А мы их еще шаурмой накормили, такими они голодными были... Знал бы, что они «Россия 24» — просто не тратил бы на них свое время», — вспоминает Тарас Гончарук.

Компании, которыми прикрывалась съемочная группа, отрицают сотрудничество с «Россией 24».