Григорий Мельконьянц: Шокирующие детали про общероссийское голосование

Появились шокирующие детали про общероссийское голосование. С другой стороны, то, как непрофессионально и безграмотно принимается закон о поправках, ждать другого подхода к процедуре голосования было бы странным.

Член ЦИК Колюшин заявил, что итоговый протокол будет содержать шесть строк:

1. Число участников

2. Число голосов

3. Число действительных

4. Число недействительных

5. Число «за»

6. Число «против»

То есть детализация в протоколе минимальная. Например, строку по количеству досрочников изымают, чтобы половить рыбку в мутной воде? Если бы проходил референдум, то в протоколе было бы 19 строк.

Зампред ЦИК Булаев заявил, что на предприятиях с численностью сотрудников 200−300 человек могут появиться дополнительные участки. Странно, если день будет выходным, то что еще за участки на рабочих местах и почему они не могут воспользоваться «мобильным избирателем» на соседних к работе участках. Также пришел также сигнал, что собираются открывать участки в торговых центрах.

Наблюдателей за голосованием будет направлять Общественная палата, партии иметь такой возможности не будут. Это прям позор. Никогда у нас не проходили выборы и референдумы при таком ущербном наблюдении. Это сигнал к тому, что будут готовить фальсификации, и лишние глаза не нужны, но правда все равно выйдет наружу. При этом никакой ответственности за фальсификации такого голосования КоАП и УК не устанавливают.

«Коммерсантъ» пишет о том, что надомное голосование будет использовано «без ограничений». Участковым избирательным комиссиям дано распоряжение принимать заявления от граждан на надомное голосование с 1 апреля. Издание ссылается на свои источники. Вот тут некоторые регионы оторвутся и добавят к явке 20 и более процентов надомников. Контролировать надомное голосование при отсутствии наблюдателей на участке будет некому.

При таких условиях ЦИК будет главной мишенью скандалов, притом что никаких рычагов повлиять на ситуацию не будет. Выжмут из уходящего состава ЦИК максимум, все стрелы будут лететь в его сторону, а новенький состав ЦИК в 2021 году на контрасте с вымазанным в грязи предыдущим составом, весь в белом, будет проводить выборы в Госдуму.

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