Прения по делу «Нового величия» отложили из-за болезни судьи

Сегодня обвинение должно было запросить сроки фигурантам дела. Восьмерых молодых людей обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Все они во время допросов рассказали, что никакой организации «Новое величие» не существовало.
Как напоминает «Медиазона», по словам Марии Дубовик, изначально она познакомилась с Анной Павликовой, вместе с которой решила создать открытый чат в Telegram для любителей растений. Когда в чате собралось много людей, они решили встретиться лично в «Макдоналдсе». Эти встречи стали регулярными, на одну из них пришел человек, которого обвиняемые знают как Руслана Д.
Обвиняемые утверждают, что именно он написал устав «Нового величия», а затем сказал остальным участникам чата с ним ознакомиться. Он же снимал и оплачивал офис, в котором собирались молодые люди. В итоге Руслан Д. стал информатором силовиков и засекреченным свидетелем обвинения по уголовному делу. Лидером «Нового величия» обвинение считает Руслана Костыленкова. На допросе он говорил, что при задержании в силовики избили его и пытали.