Обвиняемый по делу «Нового величия» пожаловался в суд на неэффективное расследование пыток

Жалоба Руслана Костыленкова на постановление СК об отказе возбудить уголовное дело из-за применения пыток со стороны полиции направлена в Сергиево-Посадский городской суд Московской области. Об этом сообщает «Зона права» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

Фигурант дела «Нового величия» заявляет, что в марте 2018 года силовики ворвались в его квартиру и стали требовать признания в деятельности организации. При этом его избивали руками и ногами, душили с помощью пакета. Но Следственный комитет дважды отказывал Костыленкову в возбуждении уголовного дела.

Членов «Нового величия» задержали в марте 2018 года и обвинили в создании экстремистского сообщества. Организатор этого созданного в декабре 2017 года сообщества, член совета, секретарь и глава финансового отдела — один и тот же человек, связанный с ФСБ, проходит по делу свидетелем. Фигуранты дела объявляли голодовку и вскрывали вены в зале суда, а правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными.