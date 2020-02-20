Марина Литвинович о пытках в «деле Голунова»

Я хочу найти правильные слова, чтобы объяснить то, что я думаю.

Я думаю, что «дело Голунова», начавшись незаконно, продолжает быть незаконным и сейчас, когда все перевернулось и подозреваемые сотрудники полиции находятся в СИЗО.

Вчера сообщили, что один из них — Денис Коновалов признал вину и начал давать показания. Нет, Коновалова не пытали физически. Его пытали морально, и последствия этого я наблюдала несколько раз, посещая его в ИВС на Петровке.

Было видно, что Коновалов — такой крупный и сильный мужчина — растерян, находится в отчаянии и пытается принять решение. И не может его принять.

Думаю, именно для того, чтобы давить на него морально, следователи оставили Коновалова в изоляторе, тогда как остальных его «подельников» уже перевели в СИЗО. Просто именно у него следователи нашли «слабое звено» (семью) и, видимо, предложили сделку: признай вину, дай показания на подельников, тебе скидка будет... Что могли пообещать? Условное наказание, меньший срок? Не знаю. Но знаю, что почти всегда следователи обманывают.

И вы знаете, я против того, чтобы расследование «дела Голунова» и поиск виновных делались вот такими методами. Это вообще популярный у следователей способ: сначала надо сколотить «преступную группу», причем можно даже из людей, которые друг друга не знают, затем найти в этой группе «слабое звено», надавить на него (дети, семья, старые родители, болезни, или просто попытать) и заставить давать признательные показания на своих «подельников».

Я не знаю, виновны ли Ляховец, Коновалов, Уметбаев, Сергалиев и Феофанов. Но я не согласна с позицией «давайте не будем мешать следствию» по делу Голунова. Если следствие добывает показания и доказательства вот таким способом — это для нас ОК? Не будем мешать им?

Я против любого беззакония, к кому бы оно ни было применено.

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