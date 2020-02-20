Музыкант Сергей Шнуров возглавит список «Партии роста» на выборах в Госдуму

UPD: «Я вам пригожусь, по крайней мере, со мной будет веселее», — сказал Шнуров после вступления в партию. За принятие музыканта в партию единогласно проголосовали 21 член регионального отделения Петербурга, которые присутствуют на встрече. Всего в отделении 35 членов.

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров приехал на мероприятие «Партии роста» в Петербурге, на котором ее лидер Борис Титов встречается с руководителями региональных отделений. «Фонтанка» сообщила, что будет объявлено о вхождении Шнурова в партию. А «Открытые медиа» пишут, что музыкант возглавит список «Партии роста» на выборах в Государственную думу.

В «Партию роста» Шнурова попросили принять по прямому указанию администрации президента, рассказал «ОМ» источник, близкий к АП. Именно поэтому Борис Титов согласился дать ему первый номер в списке партии на выборах в Госдуму.



