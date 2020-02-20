Бюджет России исполнен на рекордно низком уровне за 11 лет

Неисполненные расходы федерального бюджета за 2019 год побили рекорд, составив 1,1 трлн руб. Дисциплина расходования оказалась самой низкой за 11 лет из-за проблем в системе госуправления, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет Forbes.

По итогам 2019 года непотраченные расходы федерального бюджета достигли 1,122 трлн руб., что в 1,4 раза больше, чем в 2018-м. Исполнение составило 94,2%, что стало самым низким уровнем за последние 11 лет.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин обратил внимание на неравномерное использование средств в течение года: треть расходов бюджета была израсходована только в четвертом квартале. Причем 18%, или 3,3 трлн рублей, пришлось на декабрь.

По мнению Кудрина, одна из причин низкого уровня исполнения бюджета — проблемы в финансировании национальных проектов, которые стартовали в прошлом году. Все процедуры, включая позднюю подготовку проектов, их утверждение и внесение изменений в их паспорта, очень забюрокрачены.