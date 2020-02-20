Сэм Клебанов: «Кролик Джоджо» vs «Отверженные»

«Кролик Джоджо» — фильм, конечно, очень милый, доставляющий удовольствие тем, как он сделан. Это фильм-приём. Иногда приём работает лучше и заставляет почти перестать обращать внимание на условность всего происходящего. Иногда хуже, вызывая некоторое раздражение. Но в целом это фильм, который просто обречён нравиться большинству зрителей. Именно потому, что он такой милый, условный, ироничный, немного игрушечный. И говорит об очень правильных вещах: фашизм — зло, взрослеть сложно, воображаемому Гитлеру надо поскорее сказать Fuck you! — и врезать со всей силы по яйцам. Всё так, и спорить тут не о чем, тем более что мы же ведь всё это и так давно знаем, или как? Понятно, что кино это не только «про что», но и «как», и тут это «как» очень здорово придумано и сыграно. Но может именно потому, что формальный приём здесь настолько яркий и довлеющий над всем остальным, фильм как-то не особо меня зацепил эмоционально. Я его посмотрел, полюбовался им со стороны, отдал должное его создателям… и всё. Потом даже почти его не вспоминал.

А вот «Отверженные» не отпускают уже несколько дней после просмотра. Хотя когда я смотрел фильм, то вообще не думал о том, как и кем он сделан, даже на минуту не задумался о формальной стороне картины и оригинальности художественных приёмов. И вовсе не потому, что фильм сделан как-то очень просто или бесхитростно. Сделан он как раз очень круто, но все формальные приёмы направлены здесь на то, чтобы максимально приблизить зрителя к героям картины и полностью погрузить его в их абсолютно дистопичный и безысходный мир. В моём случае это работает намного лучше, чем изысканный формализм «Кролика». К тому же «Отверженные» — это о том, что происходит здесь (в Европе) и сейчас, о сегодняшних болях нашего общества, о дилеммах, которые все обсуждают, но никто не знает, как решить — ни во Франции, ни в Швеции, для которой эта проблематика становится всё более актуальной. Это история о настоящих фавелах, возникающих на окраинах европейских мегаполисов, этнической сегрегации, параллельных структурах общества и власти, молодёжных бандах и постоянно раскручивающейся спирали насилия. О том, что никто не знает, кто виноват и что делать. «Отверженные» — фильм, который проделывает тот же путь, что и общество, он заводит героев в такой тупик, из которого никто не знает, как выбраться. Может поэтому и не отпускает так долго и заставляет постоянно к нему мысленно возвращаться. В общем, если вдруг упустили этот фильм — то очень советую посмотреть. И надеюсь, что абсурд с невыпуском «Кролика Джоджо» в российский прокат закончится, и картина дойдет до зрителя.



PS. Завтра начинается Берлинале, я уже здесь, поэтому не уверен, что смогу поддержать тут дискуссию, если она вдруг возникнет.

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