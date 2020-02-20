Счетная палата: пенсионная реформа не улучшила жизнь пожилых россиян

В 2019 году количество российских пенсионеров, которые получают социальную доплату к пенсии, возросло на 15%. По мнению Счетной палаты, это свидетельствует о том, что «меры по совершенствованию пенсионной системы так и не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения». Об этом говорится в аналитической записке об исполнении федерального бюджета и государственных бюджетных фондов.

Аудиторы сообщают, что с 1 января 2019 года страховые пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы на 7,05 %, а средний размер такой ежемесячной выплаты в 2019 году в среднем повысился на 1 074,08 руб. и составил 15 494,94 руб. Работающим пенсионерам страховые пенсии с 1 августа 2019 года повысили в среднем на 185,01 руб.

Счетная палата отмечает, что у почти 9 % получателей пенсий, проживающих в 69 регионах, размер пенсии ниже регионального прожиточного минимума. А это, по мнению аудиторов, «может свидетельствовать о негативных тенденциях в пенсионном обеспечении». Также не может способствовать повышению уровня жизни пенсионеров снижение доли расходов на пенсионное обеспечение в объеме ВВП.