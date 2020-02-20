Бизнес-омбудсмен заявил о резком росте количества уголовных дел против предпринимателей

Количество уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями, выросло в 2019 год на треть в сравнении с 2018-м, несмотря на объявленный российскими властями курс на гуманизацию уголовного преследования бизнеса. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Сводные данные Следственного комитета, МВД и ФСБ за 2019 год показывают, что по статьям 159–159.6, 160, 165 и статьям главы 22 Уголовного кодекса России было зарегистрировано 317 627 преступлений (на 37% больше, чем в 2018 году). 80% дел проходят по «резиновым статьям» 159–159.6 УК, которые позволяют квалифицировать любое неисполнение договорных обязательств как мошенничество.

Бизнес-омбудсмен говорит, что у него «двойственное ощущение». В уголовное законодательство внесены изменения, направленные на его либерализацию, а председатель Верховного суда предложил передать дела предпринимателей судам присяжных, выносятся более мягкие приговоры, а прокуратура чаще возвращает следствию «высосанные из пальца» дела. Однако количество уголовных дел против бизнеса все равно продолжает расти. При этом, по словам Титова, количество переданных в суд дел почти не увеличилось.