Домашнее голосование по изменению Конституции будут использовать без ограничений

Участковым избирательным комиссиям дано распоряжение принимать заявления от граждан на надомное голосование с 1 апреля. Домашнее голосование может быть инструментом обеспечения явки, но закон ограничивает его применение случаями, когда у избирателя нет возможности самостоятельно явиться в помещение для голосования. Но, как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, в случае с общероссийским голосованием по поправкам эти ограничения неприменимы.

«Идея в том, чтобы человеку достаточно было просто встать с дивана, чтобы проголосовать», — сказал один из собеседников издания.

Надомное голосование — удобный инструмент для исполнительной власти давать не только хорошую прибавку к явке, но и обеспечивать нужный результат, отмечает сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

По его словам, стало обычной практикой, когда органы власти используют соцработников для проведения незаконной агитации и принудительной (без поручения избирателя) записи подопечных на надомное голосование.