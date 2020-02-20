В Иркутской области закрыли школу из-за радона

В деревне Столбова Иркутской области приставы закрыли на 65 дней школу, так как плановая проверка Роспотребнадзора выявила в ней «превышение нормативного значения среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона». По данному факту составлен административный протокол, говорится на региональном сайте службы приставов.

Учащихся перевели в другие школы, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса.

Радон — радиоактивный газ природного происхождения, является второй по значимости причиной развития рака легких.