Forbes: список самых богатых россиянок возглавила основатель Wildberries

Татьяна Бакальчук, состояние которой оценивается на 20 февраля в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России по версии Forbes. Основательница интернет-магазина Wildberries обогнала бессменного лидера рейтинга Елену Батурину, у которой $1,2 млрд.

Переоценка состояния Бакальчук связана с тем, что в 2019 году оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд руб. За прошлый год интернет-ритейлер выполнил 164 млн заказов (это примерно в два раза больше чем в 2018 году), а ассортимент компании вырос с 1,8 до 3,6 млн наименований. У Wildberries более 6300 собственных пунктов выдачи товаров в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении, а с января 2020 года компания начала продажи в Евросоюзе.

Татьяна Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России по версии Forbes в 2018 году с $600 млн. В 2019 году ее состояние выросло почти вдвое, и она заняла второе место в списке наиболее богатых женщин страны.

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшая владелица девелопера «Интеко» Елена Батурина в списке Forbes с 2004 года. В 2010 году ее состояние достигло $4,2 млрд. Последние два года оно оценивается в $1,2 млрд.