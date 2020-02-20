Венесуэла объявила «энергетическую чрезвычайную ситуацию» из-за санкций против «дочки» «Роснефти»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил «энергетическую чрезвычайную ситуацию» и создал комиссию по реструктуризации нефтяной промышленности страны. Заявление прозвучало на следующий день после введения санкций против Rosneft Trading, сообщает Reuters.

Назвав ситуацию в энергетике «чрезвычайной», Мадуро поставил перед Венесуэлой задачу увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в день в этом году. Это превышает нынешний уровень добычи более чем в два раза.

«Санкции, блокада — я не буду больше оправдываться, — заявил Мадуро. — Я подписываю указ об объявлении чрезвычайной ситуации в области энергетики в углеводородной промышленности с целью введения необходимых и неотложных мер для обеспечения национальной энергетической безопасности и защиты промышленности от империалистической агрессии».

В комиссию по реструктуризации войдут министр нефти Венесуэлы и президент PDVSA Мануэль Кеведо, министр обороны страны Владимир Падрино, другие чиновники кабинета министров и профсоюзные лидеры, а также Асдрубал Чавес, двоюродный брат покойного левого президента Уго Чавеса, который был исполнительным директором перерабатывающего филиала PDVSA в Хьюстоне.

Объявление было сделано на следующий день после того, как США ввели санкции против Rosneft Trading, подразделения российской государственной нефтяной компании «Роснефть», которая является основным посредником для продажи венесуэльской нефти.