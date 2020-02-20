Еще у двоих россиян с Diamond Princess обнаружен коронавирус

В ближайшее время в больницы Японии доставят еще двух россиян с круизного судна Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус. Тем временем два гражданина Японии, также отдыхавшие на этом лайнере и госпитализированные около недели назад, скончались. Об этом сообщает посольство России в Японии.

«В результате проведенной японскими медиками проверки коронавирус диагностирован еще у двоих граждан России. В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни — без ярко выраженных симптомов», — сообщают в дипмиссии.