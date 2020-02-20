Принц Гарри и Меган Маркл покинут британскую королевскую семью 31 марта

Принц Гарри и его супруга актриса Меган Маркл снимут с себя статус членов королевской семьи Великобритании 31 марта. Последние свои официальные обязанности они завершат 9 марта, когда посетят службу Содружества в Вестминстерском аббатстве, сообщает Daily Mail.

В последние недели перед так называемым Megxit (так называют выход герцога и герцогини Сассексих из королевской семьи по аналогии с Brexit), Гарри и Меган предстоит участие в нескольких официальных мероприятиях в Великобритании, череда которых завершится 9 марта. Обслуживание интересов четы в Букингемском дворце закончится 1 апреля.