Москва и Анкара обменялись вербальными ударами

Чтобы положить конец атаке армии правительства Сирии и их союзника России, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал провести военную операцию. В Кремле ответили, что это будет «худшим сценарием».

Гуманитарные службы срочно призвали к прекращению огня и оказанию международной помощи почти миллиону беженцев, спасающихся от атаки сирийской армии в северо-западной провинции Идлиб, сообщает AFP. Альянс сирийских НПО заявил, что вынужденные переселенцы «спасаются бегством в поисках безопасности только для того, чтобы умереть от экстремальных погодных условий и нехватки доступных ресурсов». На основные продукты питания, воду и кров нужно примерно $336 млн. Образовательные ресурсы необходимы для 280 млн перемещенных детей школьного возраста.

Турция, которая поддерживает некоторые повстанческие группировки в Идлибе, настаивает в переговорах с Россией на прекращении огня. Но Эрдоган заявил, что переговоры с Москвой за последние две недели пока не привели к «желаемому результату», и предупредил, что Турция начнет наступление на Сирию, если Дамаск не отведет свои силы обратно к концу месяца.

«Операция в Идлибе неизбежна. Мы ведем обратный отсчет, мы делаем последние предупреждения», — сказал Эрдоган.

Кремль в ответ предупредил, что любая операция будет «худшим сценарием». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в рамках сочинских договоренностей Турция должна проводить операцию против террористических группировок: «Если речь идет об операциях в отношении легитимных властей Сирийской Республики, вооруженных сил САР, то это худший вариант развития событий».

«Мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских вооруженных сил и российских военных объектов. На этом наше удовлетворение завершилось», — отметил он.