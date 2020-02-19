Экс-полицейский признал вину по делу Голунова

Один из бывших полицейских, обвиняемый по делу журналиста Ивана Голунова, признал свою вину и дал показания на своего бывшего начальника Игоря Ляховца. Денис Коновалов заявил, что Ляховец дал ему указание подкинуть Голунову наркотики, сообщил «Интерфаксу» адвокат Алексей Коврижкин.

Ляховец свою вину не признает и отвергает эти обвинения. Адвокат отметил, что связывает признания Коновалова с оказанным на него давлением со стороны следствия.

30 января суд арестовал пятерых бывших полицейских. По версии следствия, Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили Ивану Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.