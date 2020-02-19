Иран заявил о повреждении «черного ящика» сбитого украинского Boeing

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что «черный ящик» сбитого при вылете из Тегерана украинского Boeing серьезно поврежден. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

Самописец, по словам Хатами, «получил ощутимые повреждения», поэтому за помощью в его восстановлении обратились к оборонной промышленности. «Предполагается, что сначала будет проведена реконструкция «черного ящика», а затем чтение», — сказал министр.

На передаче регистратора настаивала украинская сторона, но власти Ирана отказали ей в этом. В том числе и после того, как одна из улик по делу попала в прессу.

Ранее Иран признал, что пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», разбившийся при вылете из аэропорта Тегерана 8 января, был сбит двумя ракетами класса «земля–воздух» малого радиуса действия.