Путин признал, что на 10 800 рублей прожить «очень трудно»

После церемонии возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку в Петербурге президент России Владимир Путин побеседовал с местными жителями. Одна из петербурженок спросила его, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. «Думаю, что очень трудно», — ответил Путин, передает «Интерфакс».

Собеседница пожаловалась, что на прожиточный минимум нельзя купить продукты, квартплата составляет 4000 рублей и постоянно увеличивается взнос за капремонт.

«Я в некоторые страны приезжаю и смотрю — стоят разваленные дома. Просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату, с одной стороны, а с другой — запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится», — сказал ей на это президент.

Также петербурженка сказала, что учится на экономиста, хотя у нее «отек мозга», с ней учится инвалид 2 группы с пенсией в 3800 рублей. «Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию. Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться», — ответил Путин.

Также президент пообещал больше говорить о нацпроектах, так как женщина посетовала, что о них не было сказано в новогоднем обращении.