Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина обратилась к главе СК после нападения в Грозном

Спецкор «Новой газеты» Елена Милашина подала заявление главе Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за нападения на нее и адвоката Марину Дубровину в Грозном, а также из-за угроз убийством. Главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов просит уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову передать заявление лично в руки главе СК.

«У нас нет никаких сомнений в том, что нападение на Елену Милашину напрямую связано с ее профессиональной деятельностью и имеет целью воспрепятствовать ее работе по освещению ситуации с нарушением прав человека в Чеченской республике. В связи с чем Елена Милашина неоднократно получала в свой адрес угрозы», — отмечает Муратов.

Также он упоминает угрозу убийством, поступившую в редакцию от некой А. Иконниковой. Та угрожает Милашиной «смертным приговором», если журналист продолжит «публиковать статьи о Чечне и главе Чечни Рамзане Кадырове». Ранее на эту гражданку уже жаловались в СК сотрудники ПЦ «Мемориал», но безрезультатно.

Муратов отмечает, что чеченская полиция не проявляет признаков активности при проведении расследования нападения в Грозном. По его мнению, «это совершенно не удивляет, учитывая тот факт, что именно чеченская полиция и ее методы являются основным предметом критики в публикациях Елены Милашиной». Муратов отмечает, что так как угрозы и избиение связаны с профессиональной деятельностью журналистки, расследование должен вести Следственный комитет.

На Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали 6 февраля в столице Чечни, куда они приехали для работы на судебном процессе.