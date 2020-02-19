После побега «карантинных» пациентов уволен главврач Боткинской больницы

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец уволил главного врача городской клинической больницы им. Боткина Алексея Яковлева. Об этом сообщил сайт «Доктор Питер», информацию другим СМИ Петербурга подтвердили в мэрии.

Недавно из Боткинской больницы сбежали несколько пациентов, помещенных на двухнедельный карантин для исключения инфицирования коронавирусом covid-19. Все они побывали в Китае и у них были признаки ОРВИ. После побега Петроградский районный суд в отношении Аллы Ильиной принял решение о принудительной госпитализации в стационар.

Алексей Яковлев — заслуженный врач Российской Федерации, член методической комиссии Министерства здравоохранения по инфекционным болезням, включая ВИЧ-инфекцию. Он был главврачом Боткинской больницы с 1994 года.