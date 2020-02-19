Около трети расходов бюджета России приходится на силовиков

В России живет около 2,6 млн людей, занятых в силовых ведомствах, на содержание этих структур уходит около трети федерального бюджета страны. Такие данные приводит в своем исследовании «Проект».

Самым многочисленным силовым ведомством остается армия. Согласно данным о страховках, в 2018 году в Министерстве обороны было 793,5 тыс. действующих военнослужащих. Если же сложить численность служащих МВД и созданной на его основе Росгвардии, получится, что число их сотрудников превышает размеры российской действующей армии на 30%. По подсчетам «Проекта», только с 2014 года общее количество силовиков выросло на 10%.

Почти треть всего федерального бюджета ежегодно уходит на силовые ведомства. Расходы по статьям «Национальная оборона» и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» к 2018 году достигли 29% от федеральных трат, хотя в 2012 году составляли 21%. Самый резкий скачок произошел в 2014 году, а максимальной доли в 35% в общем бюджете за этот период расходы на силовиков достигали в 2016 году.

Основная часть расходов идет на армию — 2,1 трлн руб. В два раза меньше бюджет тратит на внутренние войска — органы внутренних дел и войска национальной гвардии, на них в 2018 году ушло 900 млрд руб. За внутренними войсками следуют органы безопасности вместе с пограничниками: в 2018 году на них было потрачено 451 млрд руб.

Больше всего среди силовиков выросли расходы на ФСБ. Если в 2012-2013 годах доля расходов на статью «органы безопасности» не составляла даже 0,1% от общих трат на силовиков, то к 2018 году этот показатель вырос до 7%. Ситуация резко стала меняться с 2014 года. Тогда же выросли расходы на органы пограничной службы, которые также входят в структуру ФСБ.