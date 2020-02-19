Великобритания может закрыть границы для не говорящих по-английски и неквалифицированных рабочих

Правительство Великобритании планирует изменить миграционное законодательство, в том числе запретить въезд не говорящим по-английски и неквалифицированным рабочим. Такое изменение может серьезно сказаться на экономике, так как оно завершит эру дешевой рабочей силы на фабриках, складах, в отелях и ресторанах, пишет The Guardian.

Бизнес обвинил правительство в нападении на экономику и предупредил о «катастрофических» последствиях, связанных с потерей рабочих мест, закрытием заводов и заведений общепита. Лейбористы и либерал-демократы также осудили планы правительства, а профсоюз Unison, представляющий работников здравоохранения, заявил, что эти идеи «означают абсолютную катастрофу для сектора здравоохранения».

Кабинет министров оправдывает свою идею тем, что проводит Brexit, требуемый электоратом, а значит настало время для предприятий отучить себя от дешевой рабочей силы мигрантов.

Требования к мигрантам изложены в 10-страничном документе о новой иммиграционной политике. Среди них — минимальный оклад в предложении о работе, которое при въезде в страну должен иметь рабочий; запрет на въезд самозанятых рабочих (это коснется, например, польских сантехников или румынских строителей, работающих на себя); отказ принимать на границе идентификационные карты из таких стран, как Франция и Италия (мигранты часто используют поддельные или украденные удостоверения личности из этих стран).

Небольшому количеству высококвалифицированных рабочих будет разрешено въезжать, не имея приглашения на работу, а право артистов, спортсменов и музыкантов на участие в спектаклях, конкурсах и прослушиваниях будет сохранено.