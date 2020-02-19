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Китай отозвал аккредитацию трех журналистов Wall Street Journal

19.02.2020

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан назвал причиной аннулирования аккредитации журналистов Wall Street Journal отказ извиниться за колонку про коронавирус, в которой Китай назывался «настоящим больным Азии». Однако меры могут быть ответом на причисление пяти китайских СМИ к иностранным агентам в США, сообщает Reuters

На брифинге Гэн Шуан заявил, что колонку Wall Street Journal власти считают расистской и принижающей усилия по борьбе с эпидемией коронавируса, а газета не извинилась и не нашла виновных.

Накануне США сообщили, что к пяти крупным государственным СМИ Китая, включая агентство новостей Синьхуа, China Global Television Network и China Daily Distribution Corp, будут применяться новые правила. От них будут требовать согласовывать списки сотрудников и кадровые изменения, а также предоставлять информацию о недвижимости в США. Гэн Шуан отметил, что Китай выступает против новых правил и оставляет за собой право на ответ.

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