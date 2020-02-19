Китай отозвал аккредитацию трех журналистов Wall Street Journal

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан назвал причиной аннулирования аккредитации журналистов Wall Street Journal отказ извиниться за колонку про коронавирус, в которой Китай назывался «настоящим больным Азии». Однако меры могут быть ответом на причисление пяти китайских СМИ к иностранным агентам в США, сообщает Reuters.

На брифинге Гэн Шуан заявил, что колонку Wall Street Journal власти считают расистской и принижающей усилия по борьбе с эпидемией коронавируса, а газета не извинилась и не нашла виновных.

Накануне США сообщили, что к пяти крупным государственным СМИ Китая, включая агентство новостей Синьхуа, China Global Television Network и China Daily Distribution Corp, будут применяться новые правила. От них будут требовать согласовывать списки сотрудников и кадровые изменения, а также предоставлять информацию о недвижимости в США. Гэн Шуан отметил, что Китай выступает против новых правил и оставляет за собой право на ответ.