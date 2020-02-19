Российские власти хотят отказаться от аукционов по частотам для 5G

Госкомиссия по радиочастотам планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи 5G. Она отличается от той, что была утверждена в конце прошлого года. Вместо намеченных в 2020 году первых аукционов по частотам, операторам разрешат провести масштабные дополнительные тесты предлагаемого диапазона, сообщает РБК.

Госкомиссия может разрешить операторам пользоваться для развития 5G частотами, на которых сейчас работают сети 2G, 3G или 4G.

Новая схема предполагает выделение частот 24,25–24,65 ГГц «неопределенному кругу лиц». Претенденты смогут получить ресурс без торгов, направив соответствующую заявку в госкомиссию по радиочастотам. В то же время «Новым цифровым решениям» (СП «Ростелекома» и «МегаФона» для развития 5G) и «Роскосмосу» выделят частоты 24,65–29,5 ГГц до марта 2021 года для проведения тестирования. Тесты помогут уточнить, не создает ли 5G помех передатчикам «Роскосмоса».

Госкомиссия, как и раньше, не готова выделить для развития 5G диапазон 3,4–3,8 ГГц, который используется для этого стандарта в других странах, так как его используют в России силовики.