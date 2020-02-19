Специалисты IT-индустрии выступили в защиту фигурантов «пензенского дела»

Против приговоров фигурантам «пензенского дела» и пыток, которые применялись к ним, выступили IT-специалисты.

«Мы, специалисты IT-индустрии, возмущены жестокими приговорами и уголовным преследованием, в процессе которого не раз были нарушены права человека, и выражаем солидарность со всеми участниками процесса, требуем пересмотра приговора, а также призываем всех поддерживать фигурантов дела «Сети»*, — говорится в открытом письме.

Его авторы напоминают, что дело «Сети»* еще не окончено. 25 февраля в Санкт-Петербурге возобновится суд над 25-летним Виктором Филинковым: «Приговор Виктору будет таким же строгим, если не будет еще более широкой огласки и поддержки со стороны общества».

10 февраля по делу «Сети»* семерых человек приговорили к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы, признав виновными в создании и участии в террористическом сообществе. Поддержку осужденным высказали ученые, педагоги и психологи, врачи, журналисты, кинематографисты, независимые книжные магазины, книгоиздатели, правозащитники, художники, мультипликаторы и представители театрального сообщества. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Верховный суд и Генпрокуратуру с требованием опровергнуть применение пыток к осужденным «либо привлечь виновных к ответственности и пересмотреть ранее вынесенные приговоры». Опротестовать приговор от генпрокурора потребовали муниципальные депутаты Петербурга.



*«Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.