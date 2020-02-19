«Радио Свобода»: в принадлежащем ФСБ здании регистрировались фирмы по «обналичке»

В московском особняке с 1980 года размещался отряд спецназа «Альфа» и до 2016 года он находился на балансе ФСБ, но в 2010-х здесь начали регистрироваться коммерческие организации, часть из которых занималась классической «обналичкой», говорится в расследовании «Радио Свобода».

Особняк в Олсуфьевском переулке, д. 1 стр. 2 принадлежал ФГКУ «Войсковая часть 55002», которое является Управлением материально-технического обеспечения ФСБ. Возможно, к нему здание относится и теперь: все окна здания остаются плотно зашторенными как минимум с 2010 года, а в 2013 году там появились вынесенные над тротуаром камеры.

По данным базы данных юридических лиц «Контур.Фокус», с 2011 года в особняке было зарегистрировано 12 коммерческих компаний c простыми названиями и широкой номенклатурой кодов экономической деятельности (основной вид деятельности во всех случаях — оптовая торговля). У учредителей и генеральных директоров компаний есть еще десятки аналогичных организаций, оформленных на адреса массовой регистрации. Почти на каждую из зарегистрированных с 2011 года в особняке ФСБ компанию оформлены исполнительные производства по взысканию налогов и сборов, и все они были «возвращены взыскателю, так как невозможно разыскать должника или его имущество».

Например, с компании «Гелиус» с 2016 года приставы пытаются взыскать около 30 млн руб. Она должна была поставить на одну из строек во Владимире строительную технику и бетон, а также выполнить работы по устройству части пола в складском помещении. Все услуги якобы были оказаны, а документы подписаны учредителем и гендиректором компании. Но один из них признался, что в действительности руководителем «Гелиуса» не являлся и в 2011 году за вознаграждение зарегистрировал на свое имя около 15 организаций. При этом технику и более дешевый бетон на самом деле поставляли владимирские компании без договоров. А московской фирме деньги переводились для «обналички».

При этом в судебном постановлении отмечается, что собственником здания, где регистрировался «Гелиус», является ФГКУ «Войсковая часть 55002». И там заявляют, что помещения в здании по данному адресу «в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года в аренду и субаренду не передавались».