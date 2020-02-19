Правительство Ливии отказалось от мирных переговоров

Ливийское правительство национального согласия отказалось от дальнейших мирных переговоров в Женеве после обстрела главного морского порта Триполи. Как сообщает Euronews, поддерживаемое ООН правительство обвиняет в ударах Ливийскую национальную армию, которая в свою очередь говорит, что атаке подверглось турецкое судно с грузом оружия для ПНА.

Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе подтвердил факт обстрела порта, заявив при этом о нарушениях эмбарго на поставку вооружений, а также о фактах переброски иностранных боевиков в Ливию.

Последние удары произошли на фоне начавшегося в Женеве второго раунда встреч Объединенного военного комитета Ливии, нацеленных на достижение долгосрочного режима прекращения огня.