Венесуэла заказала в России отпечатать 300 млн купюр

Банкноты номиналом от 10 до 50 тысяч боливаров будет по контракту с Венесуэлой печатать российский Гознак. По заказу на $7,4 млн из под печатного станка выйдет 300 млн купюр, пишет Bloomberg.

Эти венесуэльские денежные средства будут стоить $143 млн, что является ничтожной суммой с точки зрения покупки новых векселей. Но эта сумма примерно равна пятой части денег в обращении страны, что говорит о гиперинфляции.

В прошлом году De La Rue, один из крупнейших в мире производителей банкнот, сообщил о потере почти $23 млн из-за непогашенной задолженности Венесуэлы.