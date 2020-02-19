«Роснефть» назвала произволом санкции США против своей «дочки»

Во вторник 18 февраля Минфин США ввел санкции против Rosneft Trading SA (женевской дочерней компании «Роснефти») за сотрудничество с Венесуэлой. В «Роснефти» ограничения назвали незаконными.

«Объявленные Минфином США санкции в отношении дочерней компании «Роснефти» RTSA и председателя Совета директоров этой компании незаконны, необоснованны и представляют собой акт правового произвола. «Роснефть» реализует проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства. В ходе реализации своих проектов Компания осуществляет исключительно коммерческую деятельность, действуя в интересах акционеров, и не преследует политические цели», — говорится в заявлении.

Отмечается, что «Роснефть» вложилась в экономику Венесуэлы еще до введения санкций со стороны США, и работа с нефтяной отраслью этой страны ведется «в рамках заключенных до введения санкций контрактов» и направлена на «обеспечение возврата ранее сделанных инвестиций и реализацию долгосрочных коммерческих интересов». «Роснефть» рассмотрит варианты юридической защиты от введенных санкций.

Санкции Минфина США запрещают американским компаниям работать с дочкой «Роснефти». При этом и неамериканские организации, сотрудничающие с ней, могут сами попасть в «черный список».

В течение нескольких месяцев официальные лица США предупреждали иностранные компании, что они могут подвергнуться преследованиям, если продолжат работать с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Эти предостережения были направлены в первую очередь на Россию, которая, по словам представителей США, обрабатывает около 70% венесуэльских нефтяных сделок, пишет Associated Press.

Ричард Нефью из Колумбийского университета говорит, что влияние санкций на взаимоотношения России и Мадуро будет приглушенным, так как США пощадили саму «Роснефть» и преследуют лишь одно из ее многочисленных подразделений. При этом основная часть долгосрочных контрактов на поставки «Роснефти» заключена непосредственно материнской компанией, а швейцарская дочка занимается спотовыми продажами. При этом санкции включают в себя трехмесячный период свертывания, который должен дать возможность компании и трейдерам, занимающимся добычей нефти, достаточно времени для перенаправления сделок, в том числе с Венесуэлой.