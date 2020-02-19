Минобороны РФ: американское оружие используется против мирных жителей Сирии

После заявления ООН об атаках армии Башара Асада и России по мирным целям Москва обвинила США в «интенсивном насыщении территории Заевфратья оружием и боеприпасами».

По данным Минобороны России, с начала 2020 года из Ирака в Сирию прибыло 13 военных колонн, в составе которых находилось: более 80 единиц бронетехники, более 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения, боеприпасами и материальными средствами.

«Переданное от американских сил оружие используется как в ходе столкновений многочисленных группировок боевиков по всей территории Заевфратья, так и против турецких военнослужащих на севере Сирии, а также против мирных граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Российские военные отмечают, что «на фоне сложной гуманитарной обстановки и постоянных обстрелов боевиками населенных пунктов, в результате которых получают ранения и гибнут мирные жители, гражданское население северо-восточных районов Сирии, потеряв надежду на возвращение мирной жизни, массово покидает районы проживания и переходит на территорию, подконтрольную сирийскому правительству».

При этом Россия продолжает работу по оказанию «всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни».

Накануне в ООН заявили, что с начала года в районе Идлиб на северо-западе Сирии были убиты около 300 мирных жителей. 93% из них погибли в результате ударов правительства Сирии и его союзника России. «Огромное количество нападений на больницы, медицинские учреждения и школы предполагает, что все они не могут быть случайными», — отметили в ООН.

Также сообщалось, что наступление армии Башара Асада при поддержке России в районе Идлиб вызвало одну из самых массовых волн беженцев за всю историю девятилетней войны. С 1 декабря территорию были вынуждены покинуть порядка 520 тыс. человек.