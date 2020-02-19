В США арестован мексиканец, подозреваемый в работе на российское правительство

В США арестован гражданин Мексики Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес, который действовал от имени российского правительства без уведомления американского генпрокурора. Об этом сообщает Минюст США.

Американские прокуроры и разведка считают, что российский чиновник, чье имя не приводится, завербовал Фуэнтеса в 2019 году и поручил мексиканцу арендовать конкретную недвижимость в округе Майами-Дейд, штат Флорида. При этом он не должен был снимать квартиру на свое имя и рассказывать о связи с российским правительством своей семье.

Мексиканец несколько раз посещал Россию. Во время последней поездки, в феврале 2020 года, Фуэнтес встретился в Москве с российским правительственным чиновником, который дал ему описание автомобиля одного из «источников правительства США» и поручил найти машину, узнать номерной знак и ее местоположение. Фуэнтес должен был отчитаться о работе на очередной встрече в апреле или мае.

13 февраля Фуэнтес приехал в Майами из Мехико, а на следующий день его прокатный автомобиль заинтересовал охранника места, где находился «правительственный источник в США». Когда охранник подошел к машине Фуэнтеса, супруга мексиканца делала фотографию номерного знака автомобиля источника. Охрана спросила Фуэнтеса и его супругу о том, зачем они приехали к зданию, и приказала покинуть место.

Вечером 16 февраля в аэропорту Служба таможенного и пограничного контроля США проверила телефон спутницы Фуэнтеса и нашла увеличенное изображение номерного знака автомобиля, принадлежащего правительству США, в «недавно удаленной папке» ее телефона. После мексиканец признался сотрудникам правоохранительных органов, что действует по указанию российского чиновника. Сообщения на телефоне Фуэнтеса показали, что человек из России инициировал и руководил встречами.