Елена Лукьянова: Один день конституционалиста

День, просто один день. День как сражение. Последний месяц почти все такие (дольше, конечно, но последний месяц в особенности). Утро — бой в Донбассе. Жуть, ужас, тревога, стыд. К середине дня бой остановлен. Можно слегка выдохнуть. Параллельно продолжается довольно жесткая дискуссия по особому мнению судьи Арановского — вина или ответственность. Важная на самом деле дискуссия, философско-правовая. И читать нужно внимательно, а не на уровне коммерсантовского заголовка. Нам еще предстоит с этими проблемами разбираться. Одновременно всплывает распоряжение президента о финансировании спорно легитимного всенародного голосования. Пытаемся разобраться. Валятся как из прохудившегося ведра новые предложения о поправках в конституцию. Акционеры ЮКОСа выигрывают в апелляционном суде в Гааге. Волна вопросов, на которые нужно отвечать. В это же время затылком следим за Мещанским судом. Что там? Вчера был ад. Тревожно. Прекрасный юный Баршай пока в клетке и судьба его туманна. Там чистый конституционно-правовой конфликт, замаскированный под уголовку. И вот пишут — условно! Андрея Баршая освобождают в зале суда.

Когда-то много лет назад мой бывший муж, желая окончательно раздавить меня морально перед расставанием, почти выкрикнул: «Да кому вы нужны, конституционалисты!» Сейчас мне иногда хочется, чтоб и вправду были нужны поменьше. Но, видимо, не судьба

Источник