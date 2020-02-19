Суркова увольняют не первый раз. И может быть не последний

18 февраля президент России Владимир Путин освободил от должности своего помощника Владислава Суркова.

Reuters называет Суркова «некогда близким советником, который до недавнего времени управлял отношениями Москвы с охваченной войной Украиной». Отмечается, что Суркова «многие в Киеве воспринимали как сторонника жесткой линии», при этом «увольнение, слухи о котором ходили несколько недель, совпало с разгулом боевых действий на востоке Украины».

Ранее ответственным за взаимоотношения Москвы с Украиной был назначен Дмитрий Козак. Reuters цитирует политолога Алексея Чеснакова, который работал на Суркова в администрации президента России. Тот связывает отставку Суркова с «изменением политики в отношении Украины». А другой источник агентства говорит, что Сурков резко отреагировал на назначение Козака.

Voice of America пишет, что Сурков, будучи первым заместителем главы администрации президента, помог превратить российский парламент в резиновый штамп, надеть намордник на СМИ и нейтрализовать оппозицию. «Скрытный стратег следил за политическими партиями в парламенте и избирательными кампаниями, которые неизменно приносили победу Путину», — пишет издание.

BBC говорит о Суркове: «Скрытный стратег, известный как серый кардинал России из-за его предполагаемого закулисного влияния на президента».

Международный редактор BBC Newsnight Габриэль Гейтхаус отмечает: «Было время, когда в российской политике ничего не могло произойти, чтобы за кадром не была обнаружена рука Владислава Суркова. Он контролировал политические партии в Думе и пропутинские молодежные группы на улицах. Он поддерживал художников, которые выступали против политики Кремля; действительно, многие подозревали, что он контролировал и политическую оппозицию. Поочередно эрудированный и вспыльчивый, он опирался на широкий спектр культурных ссылок — от теории западных СМИ до бит-поэзии и гангстерского рэпа — и в то же время централизовал власть для себя и своего начальника». Гейтхаус добавляет: «Но это не первый раз, когда Суркова увольняют. И может быть не последний».