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#Политика

Суркова увольняют не первый раз. И может быть не последний

19.02.2020

Западные СМИ об отставке помощника президента России Владислава Суркова

18 февраля президент России Владимир Путин освободил от должности своего помощника Владислава Суркова.

Reuters называет Суркова «некогда близким советником, который до недавнего времени управлял отношениями Москвы с охваченной войной Украиной». Отмечается, что Суркова «многие в Киеве воспринимали как сторонника жесткой линии», при этом «увольнение, слухи о котором ходили несколько недель, совпало с разгулом боевых действий на востоке Украины».

Ранее ответственным за взаимоотношения Москвы с Украиной был назначен Дмитрий Козак. Reuters цитирует политолога Алексея Чеснакова, который работал на Суркова в администрации президента России. Тот связывает отставку Суркова с «изменением политики в отношении Украины». А другой источник агентства говорит, что Сурков резко отреагировал на назначение Козака.

Voice of America пишет, что Сурков, будучи первым заместителем главы администрации президента, помог превратить российский парламент в резиновый штамп, надеть намордник на СМИ и нейтрализовать оппозицию. «Скрытный стратег следил за политическими партиями в парламенте и избирательными кампаниями, которые неизменно приносили победу Путину», — пишет издание.

BBC говорит о Суркове: «Скрытный стратег, известный как серый кардинал России из-за его предполагаемого закулисного влияния на президента».

Международный редактор BBC Newsnight Габриэль Гейтхаус отмечает: «Было время, когда в российской политике ничего не могло произойти, чтобы за кадром не была обнаружена рука Владислава Суркова. Он контролировал политические партии в Думе и пропутинские молодежные группы на улицах. Он поддерживал художников, которые выступали против политики Кремля; действительно, многие подозревали, что он контролировал и политическую оппозицию. Поочередно эрудированный и вспыльчивый, он опирался на широкий спектр культурных ссылок — от теории западных СМИ до бит-поэзии и гангстерского рэпа — и в то же время централизовал власть для себя и своего начальника». Гейтхаус добавляет: «Но это не первый раз, когда Суркова увольняют. И может быть не последний».

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