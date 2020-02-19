Книгоиздатели выступили против приговоров по «пензенскому делу»

Российские книгоиздатели выразили протест против неправосудных, по их мнению, приговоров, которыми завершилось «пензенское дело». Открытое письмо опубликовано в «Новой газете».

«Семеро молодых людей из Пензы были осуждены за «организацию террористического сообщества» и приговорены к заключению на огромные сроки, однако следствие и суд продемонстрировали нам, обществу, не преступления обвиняемых, но деградацию российской правоохранительной системы и готовность государства к беспредельному насилию по отношению к своим гражданам. В ходе следствия арестованных систематически пытали электрическим током — и мы не должны мириться с этим вопиющим фактом. Приговор был вынесен без единого доказательства вины обвиняемых и является прямым нарушением закона», — говорится в заявлении.

Его авторы обращаются к читателям изданных ими книг, ко всем гражданам России — «не будьте равнодушными, протестуйте против преступлений государства, распространяйте информацию о происходящем в стране. Мы требуем нового расследования этого дела и наказания тех, кто виновен в пытках, подлогах, провокациях и вынесении противозаконных приговоров осужденным по делу «Сети»*.

*«Сеть» — сообщество признано террористическим и запрещено на территории России.

