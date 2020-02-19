Количество погибших от коронавируса превысило 2000 человек

2004 человека погибли уже после заражения covid-19 в материковом Китае, еще шесть случаев смерти от коронавируса зафиксированы за пределами страны. Общее количество заболевших — более 74 тысяч. Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщает о самом низком количестве выявленных за день случаев с 29 января, а провинция Хубэй — эпицентр вспышки — о самом низком с 11 февраля, сообщает Reuters.

Чтобы остановить эпидемию, в провинции Хубэй начинается «охота» на больных вирусом. Будут проверены записи всех пациентов с лихорадкой, которые посещали врачей с 20 января, и людей, которые покупали лекарства от кашля и лихорадки, продаваемые без рецепта, как в обычных, так и в онлайн-аптеках.

За пределами Китая самая большая вспышка вируса связана с круизным лайнером Diamond Princess, где из 3700 пассажиров и членов экипажа заражению подверглись 540 человек, в том числе один гражданин России. Корабль стоял на карантине у берегов Японии с 3 февраля. В начале недели США начали эвакуацию своих граждан с судна. 19 февраля карантин закончился, постепенно пассажиров начали выпускать с лайнера, поэтому многие страны готовятся вывезти своих соотечественников.

По решению главы правительства Михаила Мишустина Россия с 20 февраля временно приостанавливает пропуск на свою территорию граждан Китая.