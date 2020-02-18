Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей своего помощника Владислава Суркова. Указ опубликован на сайте Кремля.

О том, что Сурков намерен оставить государственную службу «в связи со сменой курса на украинском направлении» 25 января сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, Сурков обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах в конце февраля.

Владислав Сурков занимал должность помощника президента с 20 сентября 2013, а также с 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года.

В феврале прошлого года Сурков опубликовал свою статью, в которой писал, что главное достоинство Путина - «умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно». Сурков курировал создание партии «Единая Россия» и считался ее главным идеологом. В 2000 году стал автором и идеологом прокремлевского молодежного движения «Идущие вместе» и пришедшего ему на смену движения «Наши». В сентябре 2013 года он был назначен помощником президента России по вопросам развития Абхазии и Южной Осетии. Также занимался урегулированием ситуации вокруг самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, участвовал в переговорах «нормандской четверки» по вопросам исполнения Минских соглашений.

11 февраля в Кремле сообщили, что вопросами политики в отношении Украины теперь займется замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

От разжалованного «придворного интеллектуала» Владислава Суркова нам остается серьезное, тяжелое, кровью измазанное наследство, писал недавно в NT публицист Иван Давыдов: дискредитированные политические институты, мертвый узел в Донбассе, адская госпропаганда.

